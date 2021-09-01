ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سنيا البرينصي |

01 September, 2021

أكد مستشار اتحاد القبائل الليبية خالد الغويل أن سيف الإسلام القذافي ينوي بالفعل الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

وقال الغويل، في تصريح ل “بوابة افريقيا الإخبارية” اليوم الأربعاء، إن نجل القذافي سيترشح لرئاسة ليبيا، وهو ما أعلن الفريق المتحدث باسمه منذ عام 2018 في مؤتمر صحفي انعقد في تونس (حضرته بوابة افريقيا الإخبارية وقتئذ).

وذكر الغويل بأن ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في ليبيا سبق وأن تم الإعلان عنه في تونس منذ نحو 3 سنوات، وهو ما أكده سيف الإسلام نفسه مؤخرا.

وأشار الغويل إلى أن ترشح نجل القذافي للانتخابات القادمة في ليبيا مطلب شعبي يلبي طلبات ورغبات الشعب الليبي، خاصة وأن ليبيا تمر بظروف صعبة، ولذلك هي تحتاج لشخصية وطنية ذات مشروع وطني وقومي لإنقاذها من المأزق وإعادة الأمن والاستقرار في ربوعها، وفق تعبيره.

وتابع مستشار اتحاد القبائل الليبية بأن هناك دعوات ملحة من أطياف الشعب الليبي إلى ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة البلاد.

وإجابة عن سؤال طرحته “بوابة افريقيا الإخبارية” حول مكان تواجد سيف الإسلام، قال الغويل إن نجل القذافي في ليبيا ولم يغادرها أبدا.

ولفت إلى أن سيف الإسلام القذافي بدأ بالتحرك والاتصال بكل مكونات المجتمع الليبي من القبائل وغيرها بخصوص ترشحه للانتخابات المقبلة.

واعتبر الغويل أن حظوظ نجل القذافي كبيرة جدا في الانتخابات المقبلة، وهو ما تؤكده استطلاعات الرأي ومطالبة الشعب الليبي نجل القذافي بقيادة البلاد واستكمال مشروع “ليبيا الغد”.