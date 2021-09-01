مستشار الرئيس التونسي يدعو إلى «الكف عن التشويش وبث البلبلة» بين تونس وليبيا

طالب مستشار الرئيس التونسي، وليد الحجام، بـ«الكف عن التشويش وخلق الإثارة وبث البلبلة بين تونس وليبيا».

وقال الحجام، في تصريح لوكالة «تونس أفريقيا للأنباء»، اليوم الأربعاء، «ندعو إلى الكف عن التشويش وخلق الإثارة وبث البلبلة بين تونس وليبيا»، مضيفًا: «التاريخ والجغرافيا وروابط الدم والمصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين، لا يمكن أن تفرقها تصريحات غير مسؤولة أو تعليقات مغرضة أو محاولات يائسة من أطراف أصبحت مكشوفة للجميع».

وأضاف أن ما يجمع تونس وليبيا، من روابط أخوة وتعاون وشراكة، أقوى وأكبر من أن تتأثر بـ«إشاعات فيسبوكية ومعلومات مغلوطة وتحاليل مجانبة للصواب، صادرة عن جهات لا تريد الخير للبلدين والشعبين الشقيقين».

واعتبر أن العلاقات التونسية – الليبية «تاريخية وراسخة ومتينة واستثنائية بكل المقاييس، ولا تخضع للمعايير التقليدية في إدارة العلاقات بين الدول».

وأكد أن تونس ترفض أي محاولة لـ«التشويش على الروابط الأخوية الصادقة» التي تجمعها بليبيا، و«لديها قناعة راسخة بأن ما يجمع البلدين من تاريخ مشترك، وأواصر حضارية واجتماعية هي مكتسبات صلبة ومبادئ ثابتة، أسمى بكثير من كل اعتبارات أخرى، وهي الرافد الحقيقي لتحقيق التنمية المتضامنة وإرساء صيغ شراكة استراتيجية بفكر جديد وبآمال كبيرة نحو مستقبل أفضل، بما يلبي تطلعات الشعبين في الاستقرار والنماء».

وتابع مستشار الرئيس التونسي، أن كل الإجراءات التي اتخذت على مستوى المعابر الحدودية لها دوافع صحية بحتة، والهدف منها التحكم في تطور الوضع الوبائي في تونس وتجنب السيناريوهات «الفارطة» التي شهدتها البلاد نتيجة الانتشار السريع والكبير لفيروس «كورونا».

وأوضح أن تبادل الزيارات على كل المستويات بين البلدين قائم وسيستمر في المستقبل، لكن الظرف الاستثنائي الذي تمر به تونس حاليًا، فرض تأجيل بعض الاستحقاقات الثنائية إلى «تواريخ قريبة مقبلة».

يذكر أن بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية كانت تداولت أمس الثلاثاء أخبارًا عن زيارة مرتقبة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إلى تونس، اليوم الأربعاء، قبل أن تؤكد صحف ومواقع إلكترونية، تأجيل هذه الزيارة (غير المعلنة رسميًّا).

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وكان الدبيبة أكد في كلمة توجه بها للشعب الليبي، مساء الجمعة الماضي، أن «الإرهاب قادم إلى ليبيا من الخارج، وأن الشعب الليبي شعب حر ولا يقبل اتهامه بالإرهاب».

وذكر أنه أرسل وفدًا إلى تونس لتوضيح الموقف الليبي، مشددًا على أن حكومته تسعى إلى بناء علاقات طيبة مع دول الجوار.

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