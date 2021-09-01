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مصدر لـ”218″: الدبلوماسية الليبية تؤدي عملها بشكل اعتيادي في تونس

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى مصدر أمني تونسي لـ”218″، مغادرة وفد الدبلوماسية الليبية لتونس، مؤكدًا أن سفارة ليبيا تعمل بشكل اعتيادي، وأنه لا صحة للأنباء المتداولة حول عودة سفير ليبيا إلى بلاده.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأربعاء، شائعات حول رفض تونس زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحمد الدبيبة، وأن الأخير ردّ بسحب التمثيل الدبلوماسي من تونس؛ وهو ما نفاه الأمن التونسي في تصريحه لـ”218″.

وتأتي هذه الشائعات على خلفية تصريحات سابقة لرئيس الحكومة، تتهم تونس، ضمنيًا، بتصدير الإرهاب إلى ليبيا، وردَّ الجانب التونسي على لسان وزير الخارجية عثمان الجرندي، بالاستغراب من تصريحات الدبيبة، قائلًا: “أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار تونس ولا يمكن أن تكون، بأي حال من الأحوال، قاعدةً لتصديره أو مصدرًا لتسلّل الجماعات الإرهابية إلى ليبيا”.

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قناة 218 الليبية

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  • تونس عبارة عن ولاية قطرية فرنسية وتتجه للألحاد والعلمانية االماسونية ـ ومحاولة تهميش أو إقضاء تعاليم الأسلام في شئون اداراتهم ـ وهذا واضح
    فعلى ذلك من المهم على االادارات الليبية الوطنية أخذ ذلك بعين الاعتبار في جميع تعاملاتهم مع تونس ـ حتى لا يتم الخلط بين الشئون القضائية والاقتصادية والاجتماعيية بين الددولتين ـ
    بما في ذلك شئون المحاكم والعقود والزواج والطلاق والتجارة والشئون الاخرى . إنتهى

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