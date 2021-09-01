مصدر لـ”218″: الدبلوماسية الليبية تؤدي عملها بشكل اعتيادي في تونس

نفى مصدر أمني تونسي لـ”218″، مغادرة وفد الدبلوماسية الليبية لتونس، مؤكدًا أن سفارة ليبيا تعمل بشكل اعتيادي، وأنه لا صحة للأنباء المتداولة حول عودة سفير ليبيا إلى بلاده.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأربعاء، شائعات حول رفض تونس زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحمد الدبيبة، وأن الأخير ردّ بسحب التمثيل الدبلوماسي من تونس؛ وهو ما نفاه الأمن التونسي في تصريحه لـ”218″.

وتأتي هذه الشائعات على خلفية تصريحات سابقة لرئيس الحكومة، تتهم تونس، ضمنيًا، بتصدير الإرهاب إلى ليبيا، وردَّ الجانب التونسي على لسان وزير الخارجية عثمان الجرندي، بالاستغراب من تصريحات الدبيبة، قائلًا: “أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار تونس ولا يمكن أن تكون، بأي حال من الأحوال، قاعدةً لتصديره أو مصدرًا لتسلّل الجماعات الإرهابية إلى ليبيا”.

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