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المنقوش تطلع المنفي على نتائج اجتماع دول جوار ليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

اطلعت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على نتائج اجتماع دول جوار ليبيا الذي انعقد خلال اليومين الماضيين بالعاصمة الجزائرية.

وأفاد، المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن المنقوش وضعت المنفي في صورة تفاصيل مبادرة استقرار ليبيا، التي تقدمت بها خلال المؤتمر.

وأضاف، أن الاجتماع تناول أوضاع العمل الدبلوماسي في الخارج، والإجراءات التي نفذتها الوزارة لتنظيمه، بالإضافة لملف ترشيحات الوزارة لتولي سفراء جدد مهامهم في عدد من السفارات الليبية.

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