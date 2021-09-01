ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

01 September, 2021

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع وفد من أمازيغ ليبيا مشاركتهم في مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

وأكد المنفي على الدور المهم الذي يلعبه أمازيغ ليبيا في المشاريع والبرامج التي تهدف لتحقيق الاستقرار، وصولا إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

بدوره جدد الوفد دعمه للمجلس في خطواته لتوحيد مؤسسات الدولة، ومشروع المصالحة الوطنية، لافتا إلى رغبته في المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة.