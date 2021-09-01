ترحيب أمريكي بنتائج اجتماع دول جوار ليبيا

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بنتائج الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، عبر تصريحٍ نشرته سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، على صفحتها في “تويتر”.

ووصف نصّ التصريح، البيان بـ”الخطوة المهمة” في دعم الاستقرار الإقليمي، وكرّر الدعوة لسحب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب كافة من ليبيا، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، كما هو مقرر في 24 ديسمبر.

وقد اختتمت، يوم أمس، فعاليات الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، بحضور ليبي، إضافةً إلى تواجد مُمثّلي كلٍّ من الجزائر البلد المنظم، وتونس ومصر والسودان وتشاد والكونغو، ومُمثّلي المنظمات العربية والأفريقية والدولية.

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