صنع الله يجتمع مع عدد من النواب في ظل التوتر بينه وبين وزير النفط

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استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء في طرابلس، عدد من أعضاء مجلس النواب، حيث عرض عليهم النشاط العام للمؤسسة وتطرق إلى التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع النفط في ليبيا.

أتى هذا الاجتماع في ظل التوتر ما بين صنع الله ووزير النفط محمد عون، حيث قام الأخير بإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق لارتكابه مخالفات صريحة وسفره خارج البلاد دون موافقة الوزارة.

وأوضحت المؤسسة، أن صنع الله تطرق خلال الاجتماع مع نواب ممثلين عن عين زارة وسبها وأوباري وغدامس إلى المختنقات المالية التي تحول دون تحقيق حزمة أهداف المؤسسة في ظل تأخر الميزانيات المخصصة.

وذكرت المؤسسة، أن النواب أكدوا مجتمعين على حرصهم وسعيهم لإزالة كل الصعاب، كما وعدوا بالعمل الجاد على تسهيل الاجراءات لتخصيص الميزانيات المطلوبة التي تحتاجها المؤسسة لضمان استمرار وزيادة معدلات النفط الليبي.