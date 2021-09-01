رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة 

طرابلس 01 سبتمبر 2021 (وال) _ إلتقى رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس بطرابلس، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، السيدة نجلاء المنقوش.

هذا و أطلعت الوزيرة، رئيس المجلس الرئاسي، على نتائج اجتماع دول جوار ليبيا الذي انعقد خلال اليومين الماضيين بالعاصمة الجزائرية، كما وضعته في صورة تفاصيل مبادرة استقرار ليبيا، التي تقدمت بها خلال المؤتمر.

و تناول الاجتماع، أوضاع العمل الدبلوماسي في الخارج، والإجراءات التي نفذتها الوزارة لتنظيمه، بالإضافة لملف ترشيحات الوزارة لتولي سفراء جدد مهامهم في عدد من السفارات الليبية. (وال _ طرابلس) ف م / ه ع

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