بوسعدة: مجلس النواب لم يعرقل الميزانية العامة للدولة.. والحكومة صرفت أموالًا دون إقرار الميزانية

ليبيا – قالت عضو لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب فاطمة بوسعدة إن انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر ستجرى في موعدها المحدد، مشيرة إلى أن أغلب النواب يؤيدون ذلك.

بوسعدة أشارت في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” أمس الثلاثاء إلى أن مجلس النواب مستمر في مناقشة قانون الانتخابات التشرعية، لافتةً إلى أن كل دائرة انتخابية سيمثلها عضو لتحديد الآلية التي ستجرى على أساسها الانتخابات.

وأوضحت أن مجلس النواب لم يعرقل الميزانية العامة للدولة، مشيرة إلى أن الحكومة صرفت أموالًا دون إقرار الميزانية، بحسب قولها.

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