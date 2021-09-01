مديرية أمن مصراتة تنعي منتسبًا قُتل في اشتباك مع إرهابيين

نعت مديرية أمن مصراتة ، أحد عناصر قوة المهام الأمنية الخاصة، رئيس عرفاء أول، عزالدين صالح ارحومة، الذي لقي مصرعه، جراء اشتباك مسلح مع إرهابيين.

وأوضحت مديرية الأمن، أن “ارحومة” قُتل، فجر اليوم الأربعاء، خلال عملية إلقاء القبض على مطلوبين لدى النيابة العامة، بمنطقة 11 يونيو وسط مصراتة.

وأضافت: “أثناء عملية القبض؛ قام الخارجون عن القانون بإطلاق أعيرة نارية وقنابل يدوية على عناصر دورية قوة المهام الخاصة، وتم الردّ على مصدر النيران، وأثناء الاشتباك؛ استشهد الزميل عزالدين صالح ارحومة وأصيب اثنان آخران من زملائه”.

وتمكنت قوة المهام الخاصة، من إلقاء القبض على مجموعة من المسلحين، خلال العملية، وبيَّنت التحريات، أنهم ينتمون إلى جماعات إرهابية متطرفة.

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