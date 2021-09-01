رئيس جامعة بنغازي يبحث مع مدير وكالة الأنباء الليبية التعاون في المجال الإعلامي

بنغازي 01 سبتمبر 2021 (وال)- استقبل رئيس جامعة بنغازي الدكتور عز الدين الدرسي بمكتبه؛ مدير عام وكالة الأنباء الليبية السيد إبراهيم المجبري، لبحث التعاون الثنائي بين الجامعة والوكالة في المجال الإعلامي.

وناقش الاجتماع الذي حضرته مديرة المركز الإعلامي للجامعة الأستاذة أسماء البرعصي، أوجه التعاون الممكنة بين مركز الجامعة والوكالة، لنشر أخبار مختلف الأنشطة العلمية للجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عز الدين الدرسي؛ تطور العمل بمختلف كليات الجامعة، هو صعودها في سلم الترتيب العالمي، لافتا إلى سير عمل مختلف مشروعات الصيانة وتعثر بعضها؛ بسبب الظروف المالية التي تمر بها البلاد.

وكشف الدرسي عن تمكن الجامعة من طبع نحو 64 ألف عنوان من كتب أعضاء هيئة التدريس، مساهمة منها في إثراء المكتبة العلمية للبلاد، وتحريك عجلة البحث العلمي الذي يُساهم في حل كل المعضلات التي تواجهها ليبيا. وأشار إلى اهتمامه بالبحث العلمي وتطوير مخرجات الجامعة لتتواءم مع متطلبات سوق العمل الليبي، مُنوها إلى نسخ المسابقات العلمية التي أقيمت للخريجين، إضافة إلى برامج التدريب التي تضاهى كبرى الجامعات العالمية.

وعبر الدرسي عن طموح الجامعة في إتمام منشآتها التي تعرضت للدمار، وتحسين مستوى العملية التعليمية وضمان جودتها وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة بالخصوص.

بدوره، أبدى مدير عام وكالة الأنباء الليبية السيد إبراهيم المجبري، استعداه لتغطية الوكالة لمختلف أنشطة وبرامج الجامعة وتسليط الضوء عليها، مؤكدًا اعتزازه بأم الجامعات الليبية ومخرجاتها على مر العصور.

وأكد المجبري أن فريق الوكالة سيسعى جاهدًا لتغطية كافة أخبار الجامعة، بما يُعزز تواجدها كبيت خبرة علمي لكل الليبيين يمكنه المساهمة في حل كل مشاكل ومختنقات البلاد، من خلال البحث العلمي.

وأشار المجبري إلى اتفاقية التعاون التي أبرمتها الوكالة في وقت سابق مع كلية الإعلام بالجامعة، مشددًا على ضرورة تفعيلها لتدريب المزيد من طلاب الكلية قبل دخولهم لسوق العمل، للإلمام بكل الجوانب الأكاديمية والعملية للمهنة.

في المقابل، ثمنت مديرة المركز الإعلامي للجامعة الأستاذة أسماء البرعصي؛ تعاون الوكالة مع المركز الإعلامي للجامعة، داعية لتعزيز هذا التعاون بما يظهر كم الأنشطة والبرامج والأنشطة التي تجريها الجامعة للجمهور الليبي.

وأشارت البرعصي إلى أن برامج وأنشطة عديدة تجريها الجامعة؛ غير أنها لم تحظ باهتمام إعلامي من مختلف الوسائل، مؤكدة على ضرورة اتخاذ الوكالة كقناة اتصال مع مختلف الوسائل الإعلامية السمعية والبصرية. (وال) إ م

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