ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

01 September, 2021

قرر مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية تخصيص خمسة ملايين دينار لوزارة العمل والتأهيل.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن القرار نص على تخصيص ثلاثة ملايين، ومئة وخمسين ألف دينار لتوفير أجهزة ومعدات الربط بمكاتب العمل والتأهيل بالمناطق على مستوى ليبيا، إضافة إلى تخصيص مليون وثمانيمئة وخمسين ألف دينار، لتسديد قيمة المكافآت للجان المشكلة خلال السنوات الماضية.