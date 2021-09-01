قرب افتتاح رابع مركز تطعيمات على مستوى ليبيا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، قرب الانتهاء من تجهيز مركز التطعيمات الرابع على مستوى ليبيا بمركز الصم والبكم بمدينة سبها، الذي سيتم إعلان افتتاحه خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقالت وزارة الصحة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، «تم تجهيز مركز التطعيم ضد فيروس كورونا بأحدث المواصفات العالمية»، لافتة إلى أن «المركز يحتوي على 40 حجرة للتطعيم، وحجرتين للكشف، وحجرتين لأخذ المسحة، ومنظومة لأخذ رقم الانتظار، وكاميرا حرارية، و4 غرف خاصة بالعناصر الطبية».

– «مكافحة الأمراض» يبحث مع بلدي سبها الاستعداد لحملة التوعية بالتطعيم ضد فيروس «كورونا»

– «الصحة»: تجهيز ثاني أكبر مركز للقاحات في ليبيا ببنغازي

وتابع البيان: «تأتي هذه التجهيزات استمرارًا للتوسعة التي أعلنتها الوزارة لبرنامج الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، التي استهدفت طرابلس وبنغازي ومصراتة ذات الكثافة السكانية العالية».

وفي 24 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الصحة الانتهاء من تجهيز ثاني أكبر مركز للقاحات في ليبيا، وذلك بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية في بنغازي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا