34 عضو من ملتقى الحوار يعلنون عن جلسة طارئة لاتخاذ قرارات حاسمة

أعلن 34 عضوا بملتقى الحوار السياسي من أصل خمسة وسبعين، عن جلسة طارئة بخصوص تقييم العملية السياسية قبيل الانتخابات المقبلة، وخارطة الطريق.

الأعضاء وفي بيان لهم، أوضحوا أن الجلسة ستقف على المسؤوليات المناطة بها اتجاه المرحلة التمهيدية ومؤسساتها ولمعالجة الخروقات التي طالت الاتفاق السياسي، لافتين إلى أنه سيتم النظر في المواعيد والالتزامات المترتبة على الملتقى من الخارطة تجاه الإطار الدستوري والقانوني الخاص بالعملية الانتخابية والمؤسسات السيادية، إضافة إلى تقييم أداء السلطة التنفيذية المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خلال فترة الستة أشهر الماضية وفقا لأهداف خارطة الطريق.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

