ليبيا – أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، استئناف المشروعات المتوقفة بجامعة طرابلس بعد استيفائها كل الإجراءات الإدارية والمالية، وتوفر المخصصات المالية لاستئناف هذا المشروع.

شكشك قال في تصريح لمنصة “فواصل”: إن التفاوض مع بعض الشركات التي بدأت العمل فعليًا اكتمل، وما زال التفاوض مستمرًا مع بعضها الآخر، موضحًا أن مشروعات الجامعة تشمل مباني إدارية ومدرجات وغيرها.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تنفذها شركات دولية، منها البريطانية والبرتغالية والتركية، مبينًا أن استئناف هذه المشروعات جاء بجهد وتضافر من مؤسسات الدولة، ومن بينها وزارة التخطيط والمصرف المركزي.

وبشأن تدريب الخريجين المتفوقين بديوان المحاسبة، أعلن شكشك توقيعهم مذكرة تفاهم بمجالات عدة، منها تدريب نحو 50 من الخريجين المتميزين في تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات والهندسة والإعلام واللغات.

كما أضاف أن الخريجين الـ 50 سيحظون بتدريب لمدة سنة ثم يجري توظيفهم في الديوان ليضافوا إلى مبادرة “لبنة”، مبينًا أن الديوان سيبرم مثل هذه الاتفاقية مع بقية الجامعات الليبية لاختيار المتفوقين منها في المجالات المذكورة.

وأوضح أن ديوان المحاسبة لم يتوقف عن تدريب وتوظيف الخريجين الأوائل سنويًا من كل أنحاء البلاد في مجالات المحاسبة والإدارة والقانون منذ انطلاق مبادرته “لبنة” لتطوير كوادره.

يذكر أن هذه التصريحات جاءت أثناء زيارة رئيس ديوان المحاسبة جامعةَ طرابلس اليوم الثلاثاء التي عَقَد خلالها اجتماعًا بإدارة الجامعة.

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