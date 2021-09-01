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الصور وقعيم يناقشان أبرز المستجدات الأمنية بالمنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش النائب العام الصديق الصور، مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم؛ آخر المستجدات الأمنية بالمنطقة الشرقية، بشكل عام، وتم التطرق لعدد من الملفات المهمة.

وأفاد مكتب الإعلام بوزارة الداخلية، أن المناقشات بين “الصور وقعيم”؛ تمحورت حول آلية توفير مظلة قانونية صارمة لعمل رجال الشرطة في البلاد، وحلّ العراقيل أمام أداء عملهم، إلى جانب النظر في قوانين منح الثقة وإنصاف رجال الأمن، في تسيير مهامهم المكلفين بها بمدن ليبيا كافة، دون استثناء.

وأشاد وكيل وزارة الداخلية، في ختام اجتماعه مع النائب العام؛ بجهود مديريات الأمن وأجهزتها والأقسام التابعة للوزارة بالمنطقة الشرقية، مؤكدًا عزمه على العمل على إحداث نقلة نوعية للمؤسسات الأمنية، في جميع أنحاء البلاد.

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قناة 218 الليبية

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