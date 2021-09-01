رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي وفدًا من قبيلة التبو

طرابلس 01 سبتمبر 2021 (وال)- استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم الأربعاء، وفدًا من قبيلة التبو من مناطق الشورى والقدرفي ومن بلدية ربيانة بجنوب شرق البلاد، ضم مجالس الحكماء والشورى ولجنة الأزمة.

وعبّر الوفد للسيد الرئيس عن تقديره لمجهودات الحكومة؛ لتعزيز الوحدة الوطنية والوئام بين مختلف الأطراف في البلاد، ولخطواتها التي استبشروا فيها خيرًا وخاصة أنها أول حكومة منذ سنة 2011 تُرسل وفدًا حكوميًا لزيارة المنطقة.

وتطرق اللقاء لمناقشة المشاكل الخدمية التي تُعانيها مناطقهم، وبعض الاحتياجات الأساسية من بينها المباشرة في إنشاء مشروع إنتاج الطاقة الشمسية لبلدية ربيانة. (وال) م ب/ ر ت

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