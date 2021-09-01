لجنة خبراء الاقتصاد تطالب بالفتح الفوري للمقاصة بين المصارف

طالبت لجنة خبراء الاقتصاد، بضرورة الفتح الفوري لغرفة المقاصة بين المصارف دون تأخير، داعية إلى إلغاء جميع القيود غير القانونية على بيع العملة الصعبة وتحقيق العدالة في توزيع مخصصات المصارف التجارية من العملة الأجنبية.

جاء ذلك في رسالة بعثها المنسق الأممي زيزدون زينينغا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال الصديق الكبير، أعرب من خلالها عن مخاوف لجنة خبراء الاقتصاد من استمرار إغلاق غرفة المقاصة بين المصارف، مشيرا إلى افتقار استراتيجية الإقراض إلى الاستدامة، وفشلها في تحقيق نتائج ملموسة في توفير السيولة والحصول على العملة الصعبة.

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