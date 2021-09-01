وزير الداخلية يجتمع مع لجنة 5+5 ولجنة الترتيبات الأمنية ويشيد بدورها في تأمين الطريق الساحلي

طرابلس 01 سبتمبر 2021 (وال)- أجرى وزير الداخلية لواء “خالد مازن” اليوم الأربعاء، زيارة لمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية, وكان في استقباله مدير الإدارة لواء “علي النويصري”، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الفروع والضباط بالإدارة.

وعلى هامش الزيارة؛ عقد الوزير اجتماع مع لجنة 5+5 العسكرية، ولجنة الترتيبات الأمنية بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء “محمود سعيد”، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد “محمد فتح الله”، نوقش خلاله الترتيبات الأمنية والمالية المستقبلية.

وأبدى الوزير استعداد الوزارة للإيفاء بكافة الواجبات؛ بما فيه إنشاء البوابات ونقاط التمركز، وسير الدوريات المتحركة لتأمين حركة السير، وتنقل المواطنين على الطريق العام.

ونوه الوزير لجهود اللجنة العسكرية ولجنة الترتيبات الأمنية، في تأمين الطريق الساحلي، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة للصالح العام. (وال)

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