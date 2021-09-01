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وزير الداخلية يجتمع مع لجنة 5+5 ولجنة الترتيبات الأمنية ويشيد بدورها في تأمين الطريق الساحلي

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 01 سبتمبر 2021 (وال)- أجرى وزير الداخلية لواء “خالد مازن” اليوم الأربعاء، زيارة لمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية, وكان في استقباله مدير الإدارة لواء “علي النويصري”، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الفروع والضباط بالإدارة.

وعلى هامش الزيارة؛ عقد الوزير اجتماع مع لجنة 5+5 العسكرية، ولجنة الترتيبات الأمنية بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء “محمود سعيد”، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد “محمد فتح الله”، نوقش خلاله الترتيبات الأمنية والمالية المستقبلية.

وأبدى الوزير استعداد الوزارة للإيفاء بكافة الواجبات؛ بما فيه إنشاء البوابات ونقاط التمركز، وسير الدوريات المتحركة لتأمين حركة السير، وتنقل المواطنين على الطريق العام.

ونوه الوزير لجهود اللجنة العسكرية ولجنة الترتيبات الأمنية، في تأمين الطريق الساحلي، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة للصالح العام. (وال)

 

 

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

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تعليق

  • توجد شبهات غير طبيعية في منطقة الوسطى في ليبيا بين مصراتة وسرت وبنغازي – وكذلك فوضى وتحركات لا تمثل الامن الليبي انما تبدو كتحرك عصابات مسلحة تتخذ الداخلية كغطاء لأعمالهم المشبوهة ،
    مثلا كيف تصل شحنات مستوردة لمنطقة اجدابيا من حبوب المخدرات بكمية كببرة ونم ضبطها من ضباط الشرطة العسكرية المنطقة اجدابيا وهي مستوردة من ميناء مصراتة !!!
    الامن الداخلي الليبي لا يعمل لصالح حماية الوطن والمواطن _ وعلى الجهات الامنيه عدم التعامل معهم والتعاون مع جهات الشؤون الاسلاميه والاوقاف والتبليغ عن اي تجاوزات من الامن الداخلي او جلب ممنوعات لاي منطقة في ليبيا بما في ذلك العاصمة طرابلس الليبية ‘ لحماية الوطن والمواطن من السموم العقلية التي تجلبها مصراتة لابناء الشعب الليبي ‘

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