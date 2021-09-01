ليبيا

سرت – بوابة افريقيا الاخبارية |

01 September, 2021

صرفت بلدية سرت اليوم الأربعاء مكافأت مالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة والفنية العاملة حاليا باقسام العزل والرصد والتقصي ومختبر PCR بسرت، وذلك في اطار اهتمامها وتشجيعها للجيش الابيض من عناصر طبية وطبية مساعدة.

وقال مدير مكتب الأعلام ببلدية سرت إن القيمة الاجمالية التى صرفت البلدية كمكافأت مقطوعة لمرة واحدة حسب القرار الصادر عن عميد البلدية رقم 27 لسنة 2021، قيمته أكثر من مائة وخمسة وثلاثون ألف دينار، استفاد منها واحد وتسعون عنصر طبي ومساعد وفني