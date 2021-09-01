«بنغازي الطبي» يغلق العيادات الخارجية بسبب تفشي كورونا

أعلن مركز بنغازي الطبي، اليوم الأربعاء، إغلاق العيادات الخارجية، لمنع تفاقم الانتشار الوبائي، على خلفية تزايد الإإصابات بفيروس كورونا التي يستقبلها المركز يوميًا.

واستثنى المركز، وفق بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، عيادتي الأورام وأمراض الدم، نظرًا لحساسية وضعهما الصحي، كما جرى توزيع الكادر الوظيفي والطبي في العيادات على أقسام المركز الطبي.

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وقالت مدير إدارة الخدمات الطبية في المركز الدكتورة فدوى فرطاس، إن ثمة تزايدًا ملحوظًا في عدد مصابي فيروس كورونا خلال 48 ساعة الماضية، حيث وصلت إحصائية أمس الثلاثاء إلى 97 حالة مصابة بالفيروس داخل المركز الطبي.

وتابعت فرطاس: «وفقا لما سبق وحفاظاً على نسبة الأكسجين وعلى الوضع الوبائي، تم إغلاق جميع العيادات الخارجية حتي لا يحدث انتشار وبائي أكبر مما هو عليه باستثناء عيادة الأورام وعيادة أمراض الدم نظراً لحساسية وضعهم الصحي».

وأوضحت أن «جميع الأطقم الطبية والطبية المساعدة تم تكليفهم Duty Extra إضافي في البرج الأول والثاني، حيث نعاني قلة في الكادر نتيجة إصابة معظم الأطقم الطبية والطبية المساعدة بفيروس كورونا، وهذا يسبب نقصًا لذلك لا يمكن تسريح الكادر الوظيفي الخاص بالعيادات الخارجية بل سيتم توزيعهم في الأقسام».

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