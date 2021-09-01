المباشرة في صيانة مهبط مطار الكفرة بشكل جزئي

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير عام مطار الكفرة الصالحين ابحيري إنهم باشروا اليوم الأربعاء بصيانة مهبط المطار بشكل جزئي حتى لا تؤثر أعمال الصيانة على الملاحة الجوية.

وأضاف ابحيري في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ :”لاحظنا وجود خلل في الطبقة الثانية بالمهبط، تم البدء فعلياً في أعمال الصيانة من قبل الشركة المنفذة”.

وأوضح مدير عام المطار أن العمل سيكون جزء بجزء كل 500 متر بالمهبط على حده، حتى لا تتوقف الرحلات الجوية.

وأشار ابحيري إلى أن النقل العسكري فقط متوقف لمدة أسبوع، بعد إبلاغنا من اللجنة المشرفة على الطائرة العسكرية التي تقوم بنقل الركاب أحياناً لتخفيف العبء على المواطنين، لغرض الصيانة بالطائرة العسكرية التي تنفذ ثلاث رحلات في الأسبوع.

وأفاد مدير عام المطار أنه سيتم الإعلان عن عودة الرحلات بالطيران العسكري بعد انتهاء أعمال الصيانة من قبل اللجنة.