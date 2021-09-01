النائب العام يبحث مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية المشاكل التي تحد من فاعلية الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون في مدينة بنغازي

طرابلس 01 سبتمبر 2021 ( وال )- التقى النائب العام المستشار ” الصديق الصور “بمكتبه اليوم الأربعاء، وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية ” فرج قعيم”.

وقد تناول هذا اللقاء تقييم إدارات وزارة الداخلية لأداء الجهات الضبطية الكائنة بدائرة اختصاص مديرية أمن بنغازي، ومدى التزام عناصرها بتنفيذ أوامر وقرارات النيابة العامة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

في السياق ذاته؛ ناقش الجانبان سُبل دعم جهات الضبط القضائي للقيام بدورها على الوجه الأمثل، بما في ذلك إيجاد الحلول الملائمة للمشكلات التي تحد من فاعلية الأجهزة المعنية؛ بإنفاذ القانون في مدينة بنغازي مع العمل على تدريب رجال الضبط القضائي للرفع من كفاءتهم الوظيفية. (وال)

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