المنتخب الوطني ينتزع فوزا ثمينا من الغابون على أرض ملعب شهداء بنينا

حقق منتخب ليبيا فوزا مثيرا على نظيره الجابوني في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة في التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

المنتخب الجابوني استهل المباراة بقوة ونجح في التقدم في الدقيقة 11 عن طريق أندريبه بوكو قبل أن يدرك علي سلامة التعادل لصالح منتخب ليبيا في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تغير الوضع تماما بعد أن فرض منتخب ليبيا سيطرته وكان يبحث بقوة عن هدف التقدم وكثف من هجماته طوال الشوط الثاني حتى نجح في تحقيق ما أراد في الدقيقة 89 عن طريق المدافع سند الورفلي الذي سجل الهدف الثاني وهو هدف الفوز من ضربة رأسية رائعة.

وبتلك النتيجة، يحتل منتخب ليبيا، صدارة المجموعة، برصيد 3 نقاط، متفوقًا بأفضلية الأهداف عن مصر، صاحبة المركز الثاني. بينما تحتل الجابون المركز الثالث، دون رصيد من النقاط، تليها أنجولا، في المركز الرابع.

وفي سياق متصل استقبل وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالشفيع الجويفي نظيره وزير الرياضة بدولة الجابون، حيث تناول اللقاء استعدادات المنتخبين في اللقاء الذي سيجمعهم الليله على أرضية ملعب بنينا ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022

كما تناول اللقاء مناقشة اخر المستجدات علي الساحة الرياضية ، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين ليشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه أكد الجويفي أن الرياضة هي عنصر وحدة ، مشيراً إلى سعي ليبيا المتواصل للاستفادة من كافة التجارب الناجحة للدول الشقيقه وذالك في تطوير الاتحادات الرياضية والتقدم في الألعاب الفردية والجماعية، منوهاً الي أن ليبيا تتطلع للانفتاح الدائم على كافة الاتحادات والمؤسسات الرياضية من أجل الاستفادة من تلك البرامج بما يضمن النهوض باللاعبين والرياضيين.

وخلال كلمته أثنى وزير الرياضة الجابوني على عمق العلاقات بين البلدين مشيدا بالاستقبال الذي حضيت به بعثة المنتخب الجابوني ،لافتا بأن زيارته إلى ليبيا للتأكيد على أن هذا البلد بلد السلام والضيافة ، مؤكدا على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مجالات عدة.

وعلى هامش اللقاء صرح الوزير على أنه يتابع جميع الإجراءات المتخدة لحظة بلحظة لتسهيل العقبات كافة أمام بعثة المنتخب، بهدف توفير كل سبل الراحة من أجل التألق، وتحقيق حلم الوصول إلى مونديال 2022.

ووصل وزير الرياضة، إلى مدينة بنغازي، اليوم الأربعاء، لدعم المنتخب الوطني أمام الجابون.

والتقى الجويفي، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم وبعثة المنتخب الوطني، الذي سيخوض، مساء اليوم، مواجهةً مهمةً جدًا أمام نظيره الجابوني، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ويعمل الوزير على تسهيل العقبات كافة أمام بعثة المنتخب، بهدف توفير كل سبل الراحة؛ من أجل التألق، وتحقيق حلم الوصول إلى مونديال قطر.

يذكر أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، كان قد اختتم مبارياته الودّية في معسكر إزميت التركية، قبل الدخول في معسكر مغلقٍ ثانٍ في مدينة بنغازي؛ بهدف التركيز أكثر على لقاء الجولة الافتتاحية، أمام رفاق أوباميانغ، في مواجهة سيكون مسرحها، مساء الليلة، ملعب شهداء بنينا الدولي.

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