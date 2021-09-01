اليوم.. انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في مصراتة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عن انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» اليوم الخميس، بمعرض مصراتة الدولي في مدينة مصراتة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في 21 أغسطس عن تجهيز مقر مجمع التطعيمات بمعرض مصراتة الدولي في المدينة ليصبح مركزًا للتطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد، حيث جرى تجهيزه بأحدث المواصفات العالمية، كما أنه يحتوي على 30 محطة تطعيم.

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ووجَّه المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن البدء في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح «أسترازينيكا» بالبلديات المختلفة، وتُعطى الجرعة لمن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، على أن يكونوا قد أمضوا فترة أربعة أسابيع على الأقل.

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