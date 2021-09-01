الاتحاد الأوروبي يعتبر المصالحة في ليبيا عملية محلية

اعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا أن المصالحة الوطنية هي عملية محلية، لافتة إلى أنها تشكل ركيزة بناء الدولة بعد الانتخابات المقررة في ديسمبر القادم.

وأشارت الصفحة الرسمية للبعثة إلى أن كلامها جاء تعقيبا على تصريح وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والتي نوهت بأن المصالحة الوطنية في ليبيا جهد وطني يجب أن يخرج من الأراضي الليبية، مع ضرورة دعم دول الجوار والمنظمات الأممية والإقليمية للاستفادة من تجربتها.

يشار إلى أن العاصمة الجزائرية استضافت في 30 و31 من أغسطس الماضي مؤتمر وزراء خارجية دول الجوار الليبي والذي نتج عنه دعم الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود.

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