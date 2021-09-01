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وزراء يتنصلون من الانتخابات..المنقوش «الاستقرار أولًا» اللافي «الانتخابات قد تتأجل»

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

1 سبتمبر، 2021 11:32 م

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اخبار ليبيا 24

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