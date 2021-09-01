نقابة المحاميين بطرابلس: مستعدون لقيادة حوار صريح وشفاف ومحايد يقود لانتخابات ديمقراطية نزيهة

أصدرت النقابة العامة للمحاميين بطرابلس، الأربعاء، بياناً بشأن الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر 2021م.

النقابة، وفي بيان لها طالعته قناتنا، قالت: “تتابع النقابة العامة للمحامين بقلق حالة الجمود والانسداد السياسي بسبب تمسك جميع الأطراف مواقفهم الصلبة والمتعنتة بعدم التوافق على قاعدة دستورية من أجل الإلتفاف عل أهم أهداف ثورة الـ 17 فبراير المتمثلة في إقامة دولة القانون وتطبيق أسس الديمقراطية والتناول السلمي على السلطة والتهرب من الاستحقاق الإنتخابي في 24 ديسمبر 2021”.

وطالبت النقابة جميع الأطراف بضرورة التواصل وفتح حوار مباشر وصريح وبناء للوصول الى قاعدة دستورية توافق شأنها الجميع تعلن تمسكها وتأكدها على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في وقتها المحدد من أجل سد الذرائع في وجه المتربعين على كراسي السلطة والمتربصين بوحدة الوطن وإبعاد شبح الحرب والفتنه بين أبناء الشعب الليبي الأبي”.

وتابعت: “النقابة العامة مستعدة ونقاباتها الفرعية التسعة في كل المدن والقرى اللييية لقيادة حوار صريح وشفاف ومحايد يقود لانتخابات ديمقراطية نزيهة ويوحد كلمة جميع الفرقاء السياسيين من خلال صناديق الاقتراع والابتعاد عن سياسة التهديد والتخوين وإعادة أهلنا وبلادنا الى المربع الأول الذي راح ضحيته خيرة شبابنا”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

