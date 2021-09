العنوان- طرابلس كشف، النائب العام المستشار الصديق الصور، تلقيه تقارير وبلاغات تشير إلى إحجام عناصر من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عن القيام بالواجبات المسندة إليهم. أتى ذلك، وفقًا لمكتب النائب العام، في اجتماع عقده الصور مع مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ورؤساء النيابات الابتدائية في إجدابيا والكفرة…

