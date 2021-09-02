القبي: ليبيا تدخل اليوم مرحلة جديدة ولدت على خلفية تحديات كبيرة

قال المحلل السياسي التونسي حسان القبي إن اجتماع الجزائر هو خطوة هامة نحو تحقيق عملية السلام الليبية التي عرفت عدة محاولات لجمع الفرقاء الليبين على طاولة الحوار، سواء في لقاء تونس أو برلين.

الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية، وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” أكد أن ليبيا تدخل اليوم مرحلة جديدة، ولدت على خلفية تحديات كبيرة، وقد جاء لقاء الجزائر ليضع أساس الحل النهائي للأزمة، سواء عبر المسار العسكري 5+5 و المسار السياسي والمسار الاقتصادي من أجل توحيد البنك المركزي الليبي.

وقال القبي: “إن أهم المقترحات المطروحة اليوم والتي تبدو مستعجلة جدا هي مسألة خروج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية في لييبا”.

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