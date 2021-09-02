ليبيا الان

أعيان التبو: يطالبون الحكومة بمباشرة العمل بمحطة “ربيانة” للطاقة الشمسية

تم النشر منذُ 48 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب أعيان قبيلة التبو بضرورة المباشرة بإنشاء مشروع إنتاج الطاقة الشمسية لمنطقة ربيانة الواقعة جنوب شرق البلاد

جاء ذلك خلال لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء الأربعاء بمجالس الحكماء والشورى ولجنة الأزمة الممثلين لقبيلة التبو في مناطق الشورى والقدرفي وربيانة حيث ناقش الطرفان المشاكل الخدمية التي تعانيها مناطقهم والاحتياجات التنموية

يذكر أن منطقة ربيانة تعاني من انعدام البنية التحتية وعدم توفر شبكة عمومية للتيار الكهربائي في ظل أزمة تنموية متفاقمة في المنطقة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • سورة اية الكرسي وسورة الزلزلة للتخلص من السحر الشيشاني والبوسنة والهريك والاسيوي والافربقي واليهودي الفاشي . كرروه مع الدعاء والله مخزي ومهلكهم بعونه سيحانه رب السموات والارض —ذر المكذبين يضحكون قليلا

    youtube.com/watch?v=CU6uEgXErho

    رد