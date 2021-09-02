أعيان التبو: يطالبون الحكومة بمباشرة العمل بمحطة “ربيانة” للطاقة الشمسية

طالب أعيان قبيلة التبو بضرورة المباشرة بإنشاء مشروع إنتاج الطاقة الشمسية لمنطقة ربيانة الواقعة جنوب شرق البلاد

جاء ذلك خلال لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء الأربعاء بمجالس الحكماء والشورى ولجنة الأزمة الممثلين لقبيلة التبو في مناطق الشورى والقدرفي وربيانة حيث ناقش الطرفان المشاكل الخدمية التي تعانيها مناطقهم والاحتياجات التنموية

يذكر أن منطقة ربيانة تعاني من انعدام البنية التحتية وعدم توفر شبكة عمومية للتيار الكهربائي في ظل أزمة تنموية متفاقمة في المنطقة

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