تسجيل أعلى إحصائية “كورونا” خلال ثلاثة أيام في القبة

أخبارليبيا24

مركز الرصد والاستجابة الاولي ببلدية القبة يسجل اعلى حصيلة للمصابين بفيروس كورونا خلال ثلاث أيام منذ بداية الجائحة .

أعلن مركز الرصد والاستجابة الأولى في بلدية القبة الأربعاء تسجيل أعلى حصيلة للمصابين بفيروس كورونا خلال ثلاث أيام حيث بلغ عدد المصابين 72 مصاب والمخالطين 51 حالة.

وأضاف المركز أن هذه الحصيلة للمترددين على مركز الرصد ومن تم إجراء مسحات لهم للتأكد من إصابتهم ولا تمثل الأعداد الحقيقة للمصابين ببلدية القبة.

وأكدت إدارة الخدمات الصحية ببلدية القبة زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تتم متابعتها من خلال الحجر المنزلي بشكل يومي، داعية المواطنين بالالتزام بعدم إقامة المناسبات والالتزام بالتباعد الجسدي.

وعلمت “أخبارليبيا24” أنه نتيجة للنقص الحاد في المشغلات قدمت الخدمات الصحية الأبرق عدد مائة مسحة للخدمات الصحية القبة التي لا يوجد بها مركز عزل ويتم تحويل الحالات الحرجة إلى مراكز العزل بالمنصورة شحات أو درنة.

وما يثقل كاهل المواطن غلاء أسعار العلاج الخاص بالبروتوكول المتبع للتعامل مع فيروس كورونا وتأخر المرتبات وعدم تدخل الدولة أو وزارة الصحة بأي إجراءات لتخفيف الحمل على المواطن ومراكز العزل تعاني من نقص الأكسجين .

وما يزيد من احتمالية تقشي جائحة “كورونا” هي أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستبدأ خلال أسبوعين في ظل هذا الوضع الوبائي الحرج.