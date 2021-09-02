الخبير الأمريكي هدسون: خروج المرتزقة من ليبيا ” فكرة مجنونة”

وصف السياسي الأمريكي السابق وكبير الباحثين في المجلس الأطلنطي كاميرون هدسون مساعي إجلاء 20 ألف مرتزق من ليبيا بـ”الفكرة المجنونة”

هدسون وعبر تغريدة له على تويتر أبدى استغرابه من عدم وجود خطة لنزع سلاح المرتزقة وتنظيمهم قبل التفكير في إجلائهم عن ليبيا معربا عن تفهمه لقلق تشاد والسودان الذي رأى أنهما على وشك أن يرثوا مشكلة كبيرة على خلفية انحدار معظم المرتزقة من هذين البلدين الجارين.

جدير بالذكر أن تعليق هدسون جاء على خلفية الجهود الأممية والدولية الداعية لإخراج المرتزقة من البلاد، والتي كان آخرها التوصيات الصادرة في ختام الاجتماع الوزاري لمؤتمر الجوار الليبي في الجزائر

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