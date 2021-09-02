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الخبير الأمريكي هدسون: خروج المرتزقة من ليبيا ” فكرة مجنونة”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف السياسي الأمريكي السابق وكبير الباحثين في المجلس الأطلنطي كاميرون هدسون مساعي إجلاء 20 ألف مرتزق من ليبيا بـ”الفكرة المجنونة”

هدسون وعبر تغريدة له على تويتر أبدى استغرابه من عدم وجود خطة لنزع سلاح المرتزقة وتنظيمهم قبل التفكير في إجلائهم عن ليبيا معربا عن تفهمه لقلق تشاد والسودان الذي رأى أنهما على وشك أن يرثوا مشكلة كبيرة على خلفية انحدار معظم المرتزقة من هذين البلدين الجارين.

جدير بالذكر أن تعليق هدسون جاء على خلفية الجهود الأممية والدولية الداعية لإخراج المرتزقة من البلاد، والتي كان آخرها التوصيات الصادرة في ختام الاجتماع الوزاري لمؤتمر الجوار الليبي في الجزائر

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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  • سورة اية الكرسي وسورة الزلزلة للتخلص من السحر الشيشاني والبوسنة والهريك والاسيوي والافربقي واليهودي الفاشي . كرروه مع الدعاء والله مخزي ومهلكهم بعونه سيحانه رب السموات والارض —ذر المكذبين يضحكون قليلا —-

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