مصراتة | مقتل شرطي وإصابة إثنين آخرين خلال عملية قبض على مطلوبين إرهابيين

ليبيا- أعلنت مديرية أمن مصراتة اليوم الأربعاء مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين يتبعون قوة المهام الأمنية الخاصة، خلال عملية القبض على مطلوبين لدى النيابة العامة.

المديرية نعت عبر مكتبها الإعلامي رئيس عرفاء أول الشرطي عز الدين صالح ارحومة التابع لقوة المهام الأمنية الخاصة، الذي توفي خلال عملية إلقاء القبض على مطلوبين لدى النيابة العامة بمنطقة “11 يوليو” في مدينة مصراتة.

وأشارت المديرية إلى أن الخارجين عن القانون قاموا بإطلاق أعيرة نارية وقنابل يدوية “رمانة” على دوريات قوة المهام الأمنية الخاصة بمديرية أمن مصراتة، وتم الرد على مصدر النيران من قبل القوة، مؤكدةً أن القوة تمكنت من إلقاء القبض على المطلوبين، وتبين أنهم ينتمون لجماعات إرهابية متطرفة.

وقالت المديرية: “إن استشهاد رجالنا لن يزيدَنا إلا ثباتًا على الطريق وقوّة نضرب بها المطلوبين ونهدِمُ بها عروش المجرمين والخارجين عن القانون. إنّا ماضون بخطى ثابتةٍ بعون الله للقبض على المجرمين والمفسدين وتقديمهم للعدالة، وأنه من يقف أمام الجهات الأمنية لن يلقى منّا إلا القوة والضرب بيد من حديد”.

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