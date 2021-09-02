باستثناء الأورام والدم.. غلق جميع العيادات التخصصية داخل طبي بنغازي بسبب كورونا

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قررت إدارة مركز بنغازي الطبي، اليوم الأربعاء، وقف العمل بعيادات المتابعة التخصصية نظرًا لازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا والحالات المحتاجة إلى الإيواء والأكسجين بشكل كبير داخل المركز.

وأوضحت الإدارة، أن قرار وقف العمل بالعيادات التخصصية سيستمر إلى حين تحسن الوضع الوبائي.

وفي رسالة تعميم أفادت، مدير عام مركز بنغازي الطبي، الدكتورة فتحية العريبي، بأن استهلاك الأكسجين بالمركز خلال يوم أمس الثلاثاء بلغ نحو 7300 لتر، بينما بلغ عدد الحالات المصابة إلى 93 داخل المركز.

من جهته نقل المكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي، عن مدير إدارة الخدمات الطبية بالمركز، الدكتورة فدوى فرطاس، إن إحصائية المصابين بكورونا يوم أمس الثلاثاء بلغت 97 حالة داخل المركز الطبي مقسمة 81 حالة في برج الأمل و11 بعناية البرج الأول 18 بالبرج الثاني.

ولفتت فرطاس، إلى أن المركز اضطر إلى وضع 7 حالات في عناية الجراحة.

وقالت، إنه حفاظًا على نسبة الأكسجين وعلى الوضع الوبائي تم إغلاق جميع العيادات الخارجية حتى لا يحدث انتشار وبائي أكبر، مما هو عليه باستثناء عيادة الأورام وعيادة أمراض الدم، وذلك نظرا لحساسية وضعهم الصحي.

وأوضحت، مدير إدارة الخدمات الطبية بالمركز، أنه بالنسبة للكادر الوظيفي والطبي في العيادات التخصصية، سيتم توزيعه على أقسام المركز الطبي وجميع الأطقم الطبية والطبية المساعدة تم تكليفهم بعمل إضافي في البرج الأول والثاني.

وأكدت، أن المركز الطبي يعاني من قلة الكادر الطبي نتيجة إصابة معظم الأطقم الطبية والطبية المساعدة بفيروس كورونا.