الكبير يطلع صندوق النقد الدولي على الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا

أطلع محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال الصديق الكبير، الأربعاء، فريقًا من صندوق النقد الدولي على الوضع المالي والاقتصادي، في ضوء التحديات التي تواجه ليبيا، وفق بيان للمصرف عبر صفحته على فيسبوك.

وأشار البيان إلى أن الصديق الكبير حضر عبر الفيديو “اجتماعًا مهمًا مع ديمتري جرتشنسون رئيس بعثة المشاورات السنوية بصندوق النقد الدولي، والفريق الاقتصادي للبعثة، كما حضر الاجتماع فريق من إدارات مصرف ليبيا المركزي وبعض المستشارين بالمصرف”.

ويأتي الاجتماع من أجل تفعيل دور فريق بعثة المشاورات السنوية في إطار المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، حيث استعرض التطورات الاقتصادية والمالية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف البيان أن الكبير أحاط فريق البعثة بالخطوات والإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي والتخفيف من حدة الآثار السلبية للتوقف المتكرر لإنتاج وتصدير النفط منذ عام 2013، والإجراءات المتخذة في مجال سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية ومجال القطاع المصرفي والمالي.

وأوضح المصرف أن الاجتماع استعرض آخر التطورات في مجال المالية العامة وحجم الإنفاق العام خلال السنوات الماضية والعام الجاري، لافتًا إلى أنه جرى “الاتفاق على أهمية عقد اجتماعات دورية واستئناف المشاورات السنوية مع كافة المؤسسات الليبية نهاية العام 2021 لتقييم الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا، وما يمكن اقتراحه من سياسات اقتصادية ومالية خلال السنوات القادمة، في إطار رؤية اقتصادية متكاملة”.

وفي يوليو الماضي، سلم المبعوث الأممي يان كوبيش تقرير لجنة المراجعة الدولية لحسابات فرعي المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء، إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بحضور الكبير والحبري، وممثلي البعثة الأممية وشركة ديلويت التي جرى التعاقد معها للقيام بعملية التدقيق.

وفي تقريرها حول المراجعة المالية لقوائم المصرف المركزي، دعت الشركة مجلس الأمن الدولي والأطراف السياسية الليبية المعنية، بما فيها المجلس الرئاسي والحكومة ومجلسا النواب والدولة، إلى ضرورة دعم عملية توحيد إدارة مصرف ليبيا المركزي.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

