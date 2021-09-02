أبو خريص: القدرة الانتاجية لشركة المطاحن العامة لا تغطي 5 % من المخابز

ليبيا – كشف رئيس نقابة الخبازين طرابلس أبوخريص محمد عن أسباب تقليص حجم رغيف الخبز، مرجعًا ذلك إلى أن أسعار الدقيق الآن لا تسمح للخباز بتحضير رغيف الخبز بوزن 100غرام لأن تسعيرة الرغيف الواحد بهذا الوزن تقدر بربع دينار تم تحديدها في ظل أن سعر الدقيق لا يتجاوز 140_150 دينار.

أبو خريص وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية قال: “أما الآن فقد لوحظ ارتفاع أسعار الدقيق بشكل عشوائي وصل إلى 220 دينار في طرابلس، وفي المنطقة الشرقية 240 دينار، أما منطقة الجنوب 260 دينار، والكفرة يقدر سعره 260 دينار أيضا”.

وأضاف: “في ظل ارتفاع الأسعار أيضا أصدرنا مذكرة سريعة تتمثل في مقارنة الأسعار كيف كانت وكيف أصبحت، فالشركة العامة للمطاحن القدرة الإنتاجية التي تمتلكها لا تغطي حتى 5 % من المخابز في ليبيا، حتى الكمية التي تم الكشف عليها وتقدر بحوالي 300 طن لا يمكنها تغطية عدد المخابز، فيوجد لدينا 7000 مخبز بالبلاد وبالمقابل الآلية التي تتبعها شركة المطاحن فتحت باب السمسرة من جديد وهي آلية غير صحيحة، فيتم بيع الدقيق بسعر170 دينار وبالسوق الموازي يتم بيعه بسعر 210 دينار، وهذا لا يخلق حل للأزمة التي نشهدها في الوقت الحالي، فالشركة العامة للأعلاف والمطاحن لا تلبي طلب الليبيين بالكامل”.

وأشار إلى أن مطاحن الشركة بالمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية متوقفة عن العمل والمطاحن الموجودة أربعة فقط منها في منطقة زليتن وطرابلس وجنوب طرابلس وصرمان، لافتًا إلى أن المخابز لا تملك قدرة إنتاجية عالية، منوها إلى أنه من المفترض عند إعطاء الدقيق لأصحاب المخابز طلب كشف من نقابة الخبازين في المنطقة ومن الحرس البلدي ومن المراقب الاقتصادي حتى يضمن أن هذه المخابز توفر الجيد للمواطن.

وتابع حديثه: “وفي عام 2018معندما قامت النقابة بتوزيع الدقيق بالاتفاق مع الحرس البلدي وجد العديد من المخابز الوهمية، فعندما يتم الحجز لأناس مبهمة قد يكون هناك تراخيص وهمية”.

أبو خريص اختتم تصريحه بالقول: “طلبنا من وزير الاقتصاد بعض النقاط منها أن يتم إلغاء تسعيرة رغيف الخبز ويتم تحرير السلعة أو يضع الحكم للسوق أي يحول الأمر بين الخباز والسوق فقط، أو يتم جلب كمية من الدقيق تملأ السوق لكي لا يتسنى لأصحاب المطاحن رفع الأسعار، فهم المتسببين بالكارثة التي تعاني منها البلاد بالخصوص فقد كان لديهم مخزون استراتيجي من الدقيق كان يسعر ب170 دينار أما اليوم يسعر ب240 ودون جودة”.

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