برئاسة ليبية.. جامعة الدول العربية تعتمد جدول أعمال اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، جدول أعمال اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية وتوصيات مشاريع القرارات.

جاء ذلك ضمن اجتماع المجلس بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، والذي تضمن اعتماد جدول أعمال اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية ومن ثمّ إحالتها إلى المجلس الاقتصادي الذي من المقرر أن يعقد اجتماعه الخميس على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب، و برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزراء الاقتصاد والتجارة العرب، وذلك بهدف مناقشة إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعدد من الملفات والقضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.

وفي وقت سابق، ترأست ليبيا أعمال الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

ومثّل الوفد الليبي كلٌّ من مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة عزالدين مبروك مصدق، بحضور إدارة التعاون الدولي والشؤون الخارجية برئاسة الوزراء، وعددٍ من وكلاء الوزارات المعنية في إطار التحضير لانعقاد المجلس بدورته العادية 108،حيثُ ناقشت الاجتماعات مشروع قرار إنشاء مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم، ومشروع قرار اعتماد الاستراتيجية العربية وخطة العمل للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي خلال 2022 – 2028م.

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