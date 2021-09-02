عرابي: لا أعتقد أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية ستعقد بموعدها لعدم وجود أرضية صلبة لها

اعتبر النائب ووزير الخارجية المصري السابق محمد عرابي أن مشاركة مصر في اجتماع دول جوار ليبيا مهمة، وتتعلق بالأمن القومي المصري والتدخلات الأجنبية في شمال إفريقيا، وانعكاسها على استقرار شمال إفريقيا والساحل والصحراء.

عرابي قال في تصريح لقناة “الشمس” المصرية أن الجماعات الإرهابية تستغل الظروف الأخيرة لتتمدد وتنتشر بالمنطقة، ولذلك تبرز أهمية الحضور المصري لأمنها وأمن المنطقة.

وأضاف: “لا أعتقد أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستعقد في ليبيا 24 ديسمبر المقبل لعدم وجود أرضية صلبة لها ولا توجد إرادة من المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية، وستكون مرشحة لإطالة أمدها حسب اعتقادي”.

وأشار إلى أن مصر متواصلة مع كل الأطراف الليبية شرقًا وغربًا وحتى جنوبًا، ودورها حيوي، مبينًا أن مصر نجحت كثيرًا في تحجيم الوجود الأجنبي وإزالة الخطر الدائم على الأمن القومي.

كما لفت إلى أن دور مصر السياسي رصين، وكل الأطراف الليبية تلجأ إليها، معتبرًا أن كل الدول التي لديها جماعات مسلحة غير منضبطة لا يمكنها التطور اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.

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