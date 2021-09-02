ترحيب أوروبي بمصادقة ليبيا على اتفاقية باريس للمناخ

رحب الاتحاد الأوروبي من خلال بعثته في ليبيا بقرار مجلس النواب المصادقة على اتفاقية باريس للمناخ، معتبرا أن ذلك يمثل خطوة مهمة في تحول ليبيا إلى الطاقة النظيفة والمستدامة .

وتمنت البعثة عبر صفحتها الرسمية استمرار الجهود المحلية في ليبيا وفي العالم أجمع لضمان مستقبل أفضل للقاطنين على كوكب الأرض.

وتعتبر اتفاقية باريس أول اتفاقية دولية شاملة لحماية المناخ وذلك من خلال احتواء معدل الاحتباس الحراري حيث تم التوصل إليها في 12 ديسمبر من العام 2015 بعد مفاوضات من قبل ممثلين عن 195 دولة على مستوى العالم.

الجدير بالذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وافق على توقيع اتفاقية باريس في يونيو الماضي بمناسبة إحياء اليوم العالمي للبيئة، مشيرا إلى إحالتها لمجلس النواب للمصادقة عليها، معتبرا أن ليبيا تأخرت في اعتمادها مقارنة بغيرها من الدول.

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