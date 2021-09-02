الدبيبة يتفقد أبو سليم ويخصص 1.5 مليون دينار لقاطني العشوائيات المزالة

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفقة وزيري الحكم المحلي والدولة لشؤون مجلس الوزراء والناطق الرسمي للحكومة، بلدية أبو سليم وذلك للاطلاع على عدد من المشاريع المتعلقة بفتح مسارات جديدة إضافة إلى رصف وتعبيد الطرق الرئيسية والفرعية.

في السياق ذاته خصصت حكومة الوحدة الوطنية أكثر من 7 ملايين ونصف المليون دينار كمساعدات للعائلات التي كانت تسكن المباني العشوائية والتي تمت إزالتها بواقع 1200 دينار شهريا لكل عائلة ولمدة سنة واحدة تبدأ من الأول من سبتمبر.

قرار التخصيص الذي حمل الرقم 348 لسنة 2021 أوضح أن المبلغ المالي المخصص سيتم خصمه من صندوق جبر الضرر .

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