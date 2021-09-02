ليبيا الان

فرنسا تجدد دعمها لانتخابات 24 ديسمبر

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبرت السفارة الفرنسية في ليبيا عن دعم الحكومة الفرنسية وشركائها الأوربيين لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 من ديسمبر المقبل.

السفارة حذرت وفق تغريدة لها على تويتر من أسمتهم المسؤولين السياسيين المعرقلين، بنظام العقوبات المعتمد قبل الاتحاد الاوروبي

في سياق منفصل رحبت السفارة بتصديق مجلس النواب على اتفاق باريس للمناخ معربة عن دعمها لحكومة الوحدة الوطنية في مجهوداتها لمكافحة التغير المناخي والتحول نحو الطاقة البديلة

يذكر أن الحكومة الفرنسية دعت في وقت سابق لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا لخلق أجواء ايجابية تسبق انتخابات ديسمبر وسط توتر علني مع تركيا

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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