فرنسا تجدد دعمها لانتخابات 24 ديسمبر

عبرت السفارة الفرنسية في ليبيا عن دعم الحكومة الفرنسية وشركائها الأوربيين لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 من ديسمبر المقبل.

السفارة حذرت وفق تغريدة لها على تويتر من أسمتهم المسؤولين السياسيين المعرقلين، بنظام العقوبات المعتمد قبل الاتحاد الاوروبي

في سياق منفصل رحبت السفارة بتصديق مجلس النواب على اتفاق باريس للمناخ معربة عن دعمها لحكومة الوحدة الوطنية في مجهوداتها لمكافحة التغير المناخي والتحول نحو الطاقة البديلة

يذكر أن الحكومة الفرنسية دعت في وقت سابق لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا لخلق أجواء ايجابية تسبق انتخابات ديسمبر وسط توتر علني مع تركيا

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