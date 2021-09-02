الصور واقعيم يبحثان سبل دعم عمل رجال الأمن

ليبيا- تدارس النائب العام الصديق الصور مع وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون الفنية فرج اقعيم آخر المستجدات الأمنية في المنطقة الشرقية.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أكد أن الجانبين بحثا عددًا من الملفات المهمة أبرزها ما يتمحور حول آلية توفير مظلة قانونية صارمة لعمل رجال الشرطة، وحلّ العراقيل أمام أداء عملهم، والنظر في قوانين منح الثقة وإنصاف رجال الأمن لتسيير مهامهم المكلفين بها بمدن ليبيا كافة من دون استثناء.

وثمن اقعيم جهود مديريات الأمن وأجهزتها وأقسام الوزارة بالمنطقة الشرقية، مؤكدًا عزمه على العمل على إحداث نقلة نوعية للمؤسسات الأمنية في البلاد.

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