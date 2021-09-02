قزيط: تصريحات المشري عن تونس فوضى وتطاول على دول الجوار

وجه عضو المجلس الاستشاري للدولة أبوالقاسم قزيط، مناشدة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لإصلاح ما وصفه بالفوضى العارمة في السياسة الخارجية الليبية التي أصبحت تخلق الازمات، مشيرا إلى أن من ذلك تصريح خالد المشري ووصف الأزمة السياسية في تونس بالانقلاب.

قزيط، وفي تصريحات صحفية، ناشد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي باعتباره المسؤول الأول على السياسية الخارجية والممثل الأعلى للدولة الليبية في الداخل والخارج معالجة وإصلاح الفوضى العارمة في السياسة الخارجية الليبية التي أصبحت تخلق الازمات بدل من أن تكون الدبلوماسية وسيلة لتفادي الأزمات وتخفيف حدتها.

ورصد «قزيط» مجموعة من المواقف والزيارات والتصريحات التي وصفها بـ«غير الناضجة وغير المبررة سياسيا التي من المؤكد أن عواقبها السياسية غير محمودة»، متابعا «على سبيل المثال.. تصريح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ووصف الأزمة السياسية في تونس بالانقلاب وهو تدخل سافر وتطاول على الجار الجنب».

وأوضح أن “زيارة نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي للرئيس التونسي قيس السعيد، والتى ظهرت كأنها تأييد لسعيد ضد خصومه السياسيين، وبلغة الدبلوماسية اللافي هو أرفع مسؤول سياسي يزور قصر قرطاج منذ بداية الأزمة”.

وتابع: “زيارة اللافي إلى المغرب بعد أيام معدودة من قطع الجزائر علاقتها مع المغرب في توتر غير مسبوق بين الجارين، وهو أول مسؤول أجنبي رفيع يزور المغرب بعد قطع العلاقات مع الجزائر، في غفلة عن دلالات الزيارة السياسية في هذا التوقيت”.

وأضاف: “التلميحات غير الودية التي صدرت من رئيس الحكومة تجاه تونس ووصفها بشكل غير مباشر بأنها هي من تصدر الإرهاب لليبيا وليس العكس ردا على تصريحات إعلامية وليس موقف رسمي تونسي، والصحيح، أن الإرهاب لا وطن ونحن جيران، وهناك إرهابيون في ليبيا وفي تونس، وما يجب أن يكون هو التعاون الأمنى وليس التراشق الإعلامي والسياسي”.

واختتم بانتقاد السياسية الخارجية التي تتبعها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش قائلا: إن “موافقة الخارجية الليبية على مؤتمر جوار ليبيا في الجزائر في وقت فيه تكاد تصل العلاقات المتوترة بين الجزائر والمغرب التي رعت الصخيرات إلى الحرب، ولا تكتفي المنقوش بذلك بل تدبج خطبة عصماء في مدح الجزائر بعيدة كل البعد عن الحس السياسي والدبلوماسي”.

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