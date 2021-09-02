أسعار بيع الأسماك في سوق طرابلس اليوم الخميس‎‎

أسعار بيع الاسماك في سوق طرابلس اليوم الخميس
تواصل “بوابة أفريقيا الإخبارية” تقديم نشرتها اليومية لأسعار الاسماك من داخل سوق باب بحر لبيع الاسماك بطرابلس
وفيما يلي أسعار بيع الاسماك لهذا اليوم الخميس 2- 9- 2021
ابوشوكة 15 دينارا للكيلو جرام
فروج 50 دينارا للكيلو جرام
قمبري حجم كبير 150 دينارا للكيلو جرام
طنينة 25 دينارا للكيلو جرام
لامبوكة 25 دينارا للكيلو جرام
مرجان صنار 27 دينارا للكيلو جرام
باقرو 50 دينارا للكيلو جرام
دوت 40 دينارا للكيلو جرام
دندشي 65 دينارا للكيلو جرام
تريليا ممتازة 30 دينارا للكيلو جرام
كالامار 65 دينارا للكيلو جرام
حلوفة 40 دينارا للكيلو جرام
سردينة رنقا 13 دينارا للكيلو جرام
وراثة تركية 35 دينارا للكيلو جرام
مغرس 45 دينارا للكيلو جرام
قاروس تونسي 40 دينارا للكيلوجرام
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