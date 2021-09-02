أسعار بيع الأسماك في سوق طرابلس اليوم الخميس‎‎

أسعار بيع الاسماك في سوق طرابلس اليوم الخميس تواصل “بوابة أفريقيا الإخبارية” تقديم نشرتها اليومية لأسعار الاسماك من داخل سوق باب بحر لبيع الاسماك بطرابلس وفيما يلي أسعار بيع الاسماك لهذا اليوم الخميس 2- 9- 2021 ابوشوكة 15 دينارا للكيلو جرام فروج 50 دينارا للكيلو جرام قمبري حجم كبير 150 دينارا للكيلو جرام طنينة 25 دينارا للكيلو جرام لامبوكة 25 دينارا للكيلو جرام مرجان صنار 27 دينارا للكيلو جرام باقرو 50 دينارا للكيلو جرام دوت 40 دينارا للكيلو جرام دندشي 65 دينارا للكيلو جرام تريليا ممتازة 30 دينارا للكيلو جرام كالامار 65 دينارا للكيلو جرام حلوفة 40 دينارا للكيلو جرام سردينة رنقا 13 دينارا للكيلو جرام وراثة تركية 35 دينارا للكيلو جرام مغرس 45 دينارا للكيلو جرام قاروس تونسي 40 دينارا للكيلوجرام

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