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أسعار بيع الأسماك في سوق طرابلس اليوم الخميس‎‎

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أسعار بيع الاسماك في سوق طرابلس اليوم الخميس

تواصل “بوابة أفريقيا الإخبارية” تقديم نشرتها اليومية لأسعار الاسماك من داخل سوق باب بحر لبيع الاسماك بطرابلس  

وفيما يلي أسعار بيع الاسماك لهذا اليوم الخميس 2- 9- 2021

ابوشوكة 15 دينارا للكيلو جرام 

فروج 50 دينارا للكيلو جرام 

قمبري حجم كبير 150 دينارا للكيلو جرام 

طنينة 25 دينارا للكيلو جرام 

لامبوكة 25 دينارا للكيلو جرام 

مرجان صنار 27 دينارا للكيلو جرام 

باقرو 50 دينارا للكيلو جرام 

دوت 40 دينارا للكيلو جرام 

دندشي 65 دينارا للكيلو جرام 

تريليا ممتازة 30 دينارا للكيلو جرام

كالامار 65 دينارا للكيلو جرام 

حلوفة 40 دينارا للكيلو جرام

سردينة رنقا 13 دينارا للكيلو جرام 

وراثة تركية 35 دينارا للكيلو جرام 

مغرس 45 دينارا للكيلو جرام

قاروس تونسي 40 دينارا للكيلوجرام

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

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