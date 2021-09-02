ورشة تدريبية حول «جودة الرعاية الصحية» في سبها

عقدت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، ورشة عمل في مدينة سبها حول «جودة الرعاية الصحية في الأوضاع الهشة والمتضررة من النزاعات».

ونظمت تلك الورشة بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، حسب بيان مكتب المنظمة في ليبيا، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وشارك في الفعالية 20 مسؤولا عن ضبط الجودة في مؤسسات صحية بـ 14 بلدية في الجنوب، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المنظمة لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وسلامة المرضى في البلدان المتأثرة بالنزاعات مثل ليبيا.

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