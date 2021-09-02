فرنسا: على جميع قادة ليبيا احترام موعد الانتخابات العامة

ليبيا – طالبت فرنسا جميع القادة الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم واحترام موعد الانتخابات العامة.

ووفقًا لما ورد في وكالة أنباء فرانس برس واطلعت عليه صحيفة المرصد، فقد صرح متحدث باسم الخارجية الفرنسية بأن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الـ24 من ديسمبر المقبل ضروري للاستقرار والمصالحة السياسية في ليبيا، ما يحتم دعوة جميع القادة الليبيين لتحمل مسؤولياتهم من دون تأخير لتحقيق ذلك.

وتابع المتحدث بالقول: إن فرنسا تواصل جهودها في هذا الاتجاه مع شركائها وبالتنسيق الوثيق مع المبعوث الأممي يان كوبيش.

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