الجدال: المرتزقة السوريين والأتراك سيظلون في ليبيا لسنوات وخروجهم قبل الانتخابات “مجرد كلام”

توقع عضو المجلس الانتقالي السابق المختار الجدال، عدم إمكانية خروج المرتزقة من ليبيا، قبل موعد إجراء الإنتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وقال الجدال، في تصريحات لموقع “الحرة” الأمريكي: “لا أتوقع خروجهم ولا يمكن أن يحدث هذا قبل الانتخابات حسب التطورات والمشهد الحالي، وحتى إذا وضع جدول زمني فأربعة أشهر لا تكفي لإخراجهم”.

ونفى وجود أي جدول زمني لخروجهم أو إخراجهم حتى الآن، قائلا: “فقط مجرد كلام”، متوقعًا بقاء الأتراك في ليبيا لفترة قد تطول لسنوات، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤثر على مجريات الانتخابات نفسها، وأن المرتزقة قد يتدخلون في مجريات الانتخابات.

ولفت إلى أن “الأتراك يتدخلون في السياسة ويفرضون وجودهم وشروطهم بالقوة، كما أنهم متواجدون في ثلاثة قواعد في الوطية وبتيجة ومصراتة ومعسكرات في اليرموك وجنوب طرابلس”.

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