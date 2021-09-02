بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 02 سبتمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 02 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس رياح نشطة على اغلب مناطق الشمال مثيرة للأتربة والغبار احيانا خاصة على الساحل الغربي، مع رطوبة عالية.

رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية إلي قليلة السحب تتكاثر علي نالوت و أقصى المناطق الحدودية.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار احيانا.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34- 41) مْ وتسجل تراجع فترة المساء.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق الساحلية و الجبل الأخضر.

• الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28- 33) مْ على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، ومابين (35 – 37) مْ على اجدابيا و جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على غدامس قد يصحبها خلايا رعدية.

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38- 44) مْ، وتسجل تراجع نسبى يوم الغد علي بعض المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37- 39) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:31).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:42).