مساعد وزير الخارجية الأميركي: العالم لديه مشكلة في ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا

أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود أن «العالم لدية مشكلة» في ترشُّح سيف الإسلام القذافي بانتخابات الرئاسة في ليبيا.

وقال هود: «من يترشح للانتخابات الليبية أمر يقرره الشعب الليبي، لكن كل العالم لديه مشكلة بترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، فهو أحد مجرمي الحرب، يخضع لعقوبات أممية وأميركية»، حسب حديثه في مقابلة مع قناة «الحرة»، أمس الأربعاء.

وفي مقابلة نُسبت إليه مع جريدة «ذا تايمز» اللندنية، أعلن سيف الإسلام نيته العودة للحياة العامة، مؤكدًا عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في ديسمبر المقبل.

وحسب الجريدة، قال مساعدوه إنه بعد غياب سنوات سيلقي بيانًا عامًا قريبًا؛ لكنه «لن يعلن عن ترشحه قبل التصديق على قانون الانتخاب؛ لأن خصومه قد يسعون إلى إضافة بند لمنعه من الترشح».

وأضافت، في تقريرها المنشور 11 يونيو الماضي، أن نجل القذافي بدأ سلسلة من الاتصالات مع دبلوماسيين غربيين وغيرهم لإثبات اعتماده عقب عودته للظهور في الحياة العامة، رغم أنه لا يزال مطلوبًا للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية عن تهم بارتكاب «جرائم حرب».

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